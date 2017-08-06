Şırnak'ta 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, Muş'un Malazgirt ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyonda 12 iş birlikçi yakalandı.



Operasyonda, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir G-1 piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 2 tabanca, 771 muhtelif çapta fişek ve 200 kök keneviri bitkisi ele geçirildi.



​Batman'ın Kozluk ilçesinde güvenlik güçleri tarafından icra edilen yol emniyeti ve kontrol devriyesinde, araziye gizlenmiş iki sırt çantası içerisinde 62 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, bir gece görüş dürbünü, bir el yapımı patlayıcı elektronik devresi, bir el telsizi ve muhtelif yaşam malzemesine el konuldu.



Güvenlik güçlerince icra edilen arazi aramalarında, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir, Bitlis'in Hizan ilçesinde ise 2 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.



Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, yasa dışı yollarla Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan, bir bölücü terör örgütü PKK/PYD mensubu ile Bingöl'ün Yayladere ilçesinde icra edilen operasyonda bir terörist yakalandı.



Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu