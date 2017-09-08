Şırnak'ta 4 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde insansız hava aracı (İHA) ile tespit edilen 5 teröristten 4'ü taaruz helikopterleriyle etkisiz hale getirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Güçlükonak ilçesi 23.Taşkonak bölgesi Dicle Nehri kıyısı 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde saat 00.20'de 5 teröristin İHA ile tespit edildiği bildirildi.



Açıklamada, güvenlik güçlerinin bölgeye taaruz helikopterleri yönlendirmesi ve özel hareket birliklerin bölgeye indirilmesiyle sağlanan sıcak temasta, 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.



Operasyonlara kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.