Askeri helikoptere roketatarla saldıran 5 terörist öldürüldü

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 5, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde ise 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde askeri helikoptere roketatarlı saldırıda bulunan 5 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik süren operasyonda insansız hava aracı tarafından bir grup teröristin tespit edildiği belirtildi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Çukurca ilçesi Güven Dağı üs bölgesi güneybatısı Kuzey Irak tarafında insansız hava aracıyla tespit edilen 5 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçaklarıyla yapılan hava harekatı neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarının 8 Haziran'da saat 21.00'de helikoptere yönelik roketli saldırıyı gerçekleştiren grup olduğu değerlendirilmektedir."



ŞIRNAK'TA 3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada ise 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluğunda, Beytüşşebap 8. Jandarma Komando Alay Komutanlığının emir komutasında 19 Nisan'da Kato Dağı bölgesinde başlatılan operasyonun sürdüğü belirtildi.



Başarıyla yürütülen operasyonda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedilen açıklamada, operasyonun kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.