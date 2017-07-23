Şırnak Üniversitesi Rektörü Nas hayatını kaybetti

Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren Nas (48), kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından askeri helikopterle Batman'daki özel hastaneye sevk edildi.



Nas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



CENAZESİ İDİL'E DEFNEDİLECEK



Durumu hakkında bilgi almak için hastaneye gelen Nas'ın yakınları ile aralarında Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş'un da bulunduğu meslektaşları acı haberi öğrendi.



Eşi Zeynep Nas, ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Nas'a aynı hastanede sakinleştirici yapıldı.



Prof. Dr. Durmuş, hastanede yaptığı açıklamada, Rektör Nas'ı kaybettiklerini söyledi.



Mehmet Nuri Nas'a Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ailesine başsağlığı dileyen Aydın Durmuş, meslektaşını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirterek, "Kalp masajı yapılarak getirildi. Buraya geldiğinde durumu kritikti. Doktorlar burada masaja devam etti ancak kurtarılamadı. Tüm Türkiye'nin başı sağ olsun, değerli bir insandı." dedi.



Hastanenin genel müdürü Memduh Duman da Rektör Nas'ın hastaneye getirildiğinde durumunun kritik olduğunu ifade ederek, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığını belirtti.



Cenaze aracına konulan Mehmet Nuri Nas'ın tabutu, memleketi Şırnak'ın İdil ilçesine gönderildi.



YÖK BAŞKANI SARAÇ'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI



Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas'a Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve akademi camiasına başsağlığı diledi.



Saraç, evinde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren ve yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Nas için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.



Mesajında, Mehmet Nuri Nas'ın görev yaptığı Şırnak'ta devletine ve milletine hizmet ettiğini belirten Yekta Saraç, şunları kaydetti:



"Şırnak Üniversitesi Rektörümüz, değerli kardeşimiz Prof. Dr. Mehmet Nuri Nas vefat etmiştir. Allah'tan kendisine rahmet, ailesine sabırlar dilerim. Akademi camiasının başı sağ olsun."