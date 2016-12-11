Sırbistan'da "Çizgilerle Hadis-i Şerif Sergisi"

Sırbistan'ın güneyinde Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinde bulunan Novi Pazar şehrinde, Mevlit Kandili dolayısıyla yazar ve çizer Hasan Aycın'ın "Çizgilerle Hadis-i Şerif Sergisi" açıldı.

Hazreti Muhammed'in sözlerinin ve bu sözleri anlatan karikatürlerin yer aldığı sergiye Novi Pazar halkı yoğun ilgi gösterdi.



Etkinliğin organizatörü Svetionik İslama (İslam'ın Deniz Feneri) Derneği Koordinatörü Avdija Salkovic, Hazreti Muhammed'in hadis-i şeriflerinin önemine işaret ederek, serginin tüm alemlerin sevgilisi olan Hazreti Muhammed'e karşı ilgiyi uyandırması temennisinde bulundu.



İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Özel de serginin Novi Pazar'da ilk kez açıldığını belirterek, serginin insanları Hazreti Muhammed'e daha da yakınlaştıracağı için önemli olduğunu kaydetti.



Özel, caddeden geçen insanların panolara bakarak Hazreti Muhammed'in nasıl mesajlar verdiğini görme imkanı bulacağını aktararak, Hazreti Muhammed hakkında yeni bir şeyler öğrenme imkanı olmayanların dahi bu etkinlik sayesinde bilgi edineceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA