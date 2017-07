Sıra İngiltere'de

Bakan Arslan, uçaklarda elektronik cihaz yasağı uygulamasına ilişkin İngiltere'den bir hafta içinde teknik ekipler geleceğini belirtti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 4,5G Kırsal Mobil Kapsamı Projesi imza töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



4,5G altyapısında yerli ve milli ürünlerin daha fazla kullanılması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalara işaret eden Arslan, operatörlerin bu konuda olağanüstü gayret gösterdiklerini, bin 472 yerleşim birimine genişbant internet ve yüksek kalitede ses hizmeti götürmek için ULAK baz istasyonlarının kullanılması konusunda ortaya konulan zorunluluğu destekleyerek gereğini yaptıklarını söyledi.



Arslan, operatörlerin ve sivil toplum kuruluşlarının 2020 hedefleri kapsamında 5G teknolojisi için yerlilik ve millilik oranını çok daha fazla artıracak çalışmalar yürüttüklerine dikkati çekerek, geliştirilen ürünlerin, sunulduğu platformlarda takdir aldığını kaydetti.



Amacın, yerlilik ve millilik oranını artırmak ve bu konuda herkesin inancı doğrultusunda yol almak olduğunu ifade eden Arslan, paydaşların olağanüstü gayretinden ve alınan mesafeden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.







"İNGİLTERE'NİN YASAĞI DA YAKINDA KALKACAKTIR"



Arslan, ABD'nin Türkiye'den uçuşlarda bugün itibarıyla son verdiği elektronik cihaz yasağının İngiltere tarafından da kaldırılıp kaldırılmayacağına ilişkin soruyu yanıtlarken, yaklaşık 104 gün önce konulan bu yasağın doğru olmadığını her platformda dile getirdiklerini söyledi. 8 ülkedeki 10 havayolu şirketine yönelik bu yasağın getirildiğini hatırlatan Arslan, muhataplarına "Böyle bir zorunluluk varsa her yere uygulamak durumundasınız, böyle bir zorunluluk olduğuna da inanmıyoruz." dediklerini anlattı.



Türkiye'nin, Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) ile Avrupa Sivil Havacılık Konferansının (ECAC) istediği asgari şartların çok üzerinde güvenlik tedbirlerini aldığına ve uyguladığına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:



"Herhangi bir eksiklik ve aksaklık yok. Alınan kararın doğru olmadığını vurgulamıştık. Buna rağmen ülkemiz, bulunduğumuz coğrafyanın hassasiyetini göz önünde bulundurarak, gerekli tedbirlerin çok üzerinde önlem alıyordu. Biz ülke olarak tomografi cihazları dahil ilave cihazlar aldık. Bunları Atatürk Havalimanı'na kurduk. Yoğun görüşmeler sonucu ABD'li muhatapları ikna ettik."



ABD'li yetkililerin 28 Haziran'da aldıkları karar gereği 21 günlük süre vererek, belirtilen tedbirlerin alınması durumunda elektronik cihazların kabin içinde taşınabileceğini belirttiklerini aktaran Arslan, ortaya konulan şartın da Atatürk Havalimanı'na kurulan cihazlar olduğunu söyledi.



Arslan, söz konusu cihazların kurulmasıyla ABD'nin yasağı kaldırdığını anımsatarak, sadece bugüne has uçuşlarda gözlem yapmak üzere teknik personel görevlendirildiğini kaydetti.



ABD'ye yapılan uçuşlarda bugün itibarıyla yasağın kaldırıldığını vurgulayan Arslan, Türkiye'nin hem havayolu hem de şirket olarak bu yasağı kaldıran ilk ülke olduğunu bildirdi.



Bu süreçte yolcuların ve sektörün yasaktan etkilenmemesi için Bakanlık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi ve Türk Hava Yollarının olağanüstü tedbirler aldığını belirten Arslan, yolcu sayısında düşüş olmadığını ancak yasağın uzaması halinde düşüş ihtimalinin öngörüldüğünü söyledi.



Arslan, ABD'nin ardından İngiltere'nin de benzer bir yasağı uygulamaya koyduğunu hatırlatarak, bu ülke yetkilileriyle de teknik ve üst düzeyde görüşmelerin yapıldığını dile getirdi.



İngiltere'den bir hafta içinde teknik ekiplerin geleceğini açıklayan Arslan, şunları kaydetti:



"Uygulamalarımızı yerinde görünce eminim onlar da ABD gibi yasağı kaldıracaklar çünkü bunu uygulamaları için herhangi bir gerekçe ve sebep yok. Türkiye, uluslararası sivil havacılık otoritelerinin istediği tedbirlerin çok üzerinde önlemler alıyor ve uygulamalar yapıyor. O yüzden İngiltere'nin yasağı da çok yakın zamanda kalkacaktır."