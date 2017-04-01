"Sıra bize gelecek, bu işi bugün yapmamız gerekiyor"

15 Temmuz'da TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın, Akıncı Üssü'nde pilotların katıldığı toplantıda konuşma yaparak "Ellerinde isim listemiz var. Tek tek bize de sıra gelecek." dediği ifadelere yansıdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan pilotlardan eski yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı'nın, Akıncı Üssü'nde pilotların katıldığı toplantıda generallerin görevden alınmaya başlandığını belirterek, "Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor, onlardan önce davranmamız gerekiyor." dediği, şüphelilerin ifadelerine yansıdı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı 4. Ana Jet Üssü'ndeki eylemlere ilişkin hazırlanan ve mahkemeye gönderilen iddianamede, darbe girişimi sırasında TBMM'yi bombalayan pilotlardan Hasan Hüsnü Balıkçı'nın faaliyetlerine de yer verildi.



İddianamede, şüpheli Hasan Hüsnü Balıkçı'nın 16 Temmuz 2016 saat 02.35'te ASLAN-5 kodunu kullanan 94-0105 kuyruk numaralı F-16 uçağıyla pilot Uğur Uzunoğlu ile birlike TBMM'ye bir GBU-10 bombası attığı, TBMM'de 32 kişiyi yaraladığı ve hasara neden olduğu belirtildi.



Balıkçı, iddianameye giren ifadesinde, "Akın Öztürk'ün cumayı cumartesiye bağlayan gece saat 23.00-24.00 sıralarında damadı kurmay yarbay Hakan Karakuş'un Akıncı Üssü içindeki lojmanında olduğunu bana Hakan Karakuş söyledi. Konu neydi tam hatırlamıyorum ancak Hakan Karakuş bana kayınpederi Akın Öztürk'ün de Akıncı Üssü'nde olduğunu söyledi. Akıncı Üssü'nde uçaklara talimat verenler arasında ben Akın Öztürk'ün sesini duymadım ancak uçaklara talimatları Muhabere Elektronik Bilgisi Sistemleri'nin (MEBS) başında bulunan Ahmet Tosun veriyordu. Ahmet Tosun da emirleri Hakan Evrim ve Ahmet Özçetin'den alıyordur. Ancak Hakan Evrim general olmasına rağmen pısırık biridir. Bu şekilde eylemleri yalnız başına organize edecek gücü yoktur ancak albay Ahmet Özçetin ise daha etkili ve ataktır." dedi.



Ayrıca, darbe günü Akıncı Üssü'nde mesainin erken bitirildiği, darbe faaliyetine katılacak subayların Akıncı Üssü'nde kaldığı, görev verilmeyenlerin erkenden evlerine gönderildiği belirtilen iddianamede, Akın Öztürk'ün damadı, eski Yarbay Hakan Karakuş'un katılımıyla Akıncı Üssü'nde brifing salonunda toplantı düzenlendiği belirtilerek, Balıkçı'nın da bu toplantıya katıldığı aktarıldı.



"BU İŞİ BUGÜN YAPMAMIZ GEREKİYOR"



Şüphelilerden eski üsteğmen Müslim Macit, ifadesinde, bu toplantıda ilk konuşmayı Hasan Hüsnü Balıkçı'nın yaptığını söyledi. Macit, Balıkçı'nın, "Bizim isim listemiz var, hepsi ellerinde. Hepimiz bu listedeyiz. Bazı generallerden alınmaya başlandı. Sonra tek tek bize gelecek. Bu işi bugün yapmamız gerekiyor. Onlardan önce davranmamız gerekiyor." dediğini söyledi. Macit, Balıkçı'nın daha sonra elinde hedef listesi olduğunu söyleyerek bunların havacıların kullandığı koordinata çevrilmesini istediğini belirtti.



Bu iddiayı reddeden Balıkçı ise ifadesinde toplantıya ilişkin şunları söyledi:



"Hava kararmaya yakın kurmay yarbay Hakan Karakuş, saat 20.00 sıralarında toplantı yapmak istedi. Toplantıya 18 pilot katıldı. Toplantıda yarbay Hakan Karakuş konuyu açtı. Ahmet Özçetin'den bu gece ilerleyen saatlerde TSK'nın yönetime el koyacağını duyduğunu, bu nedenle buraya toplandığımızı söyledi. Ayrıca darbeyi asıl karacıların yapacağını, havacılar olarak bizim de ihtiyaca göre lojistik destek vereceğimizi söyledi. Ben de bu sırada lavaboya gittim. Yaklaşık 40 dakika gruptan ayrı kaldım, korktum, çekindim. Bana, yapılacak faaliyet doğru gelmedi. Daha sonra içeri geldim. Kurmay albay Ahmet Özçetin'in getirdiği hedef listesi vardı. Ben bu hedef listesine baktığımda, hedef olarak MİT Müsteşarlığı, MİT'in ikinci yeri, Polis Özel Harekat'ta işaretlenmiş birkaç yer vardı. Pilotlar bu hedef yerlerini inceliyorlardı. Daha sonra görev yapacaklar belirlenmeye başladı. Bütün bu olanlardan sonra albay Ahmet Özçetin'in ve Akıncı Üssü'nde uçuş ekibinde görev alan pilotların FETÖ'cü olduklarını düşünüyorum. Akıncı Üssü'nün baş FETÖ'cüsü kurmay albay Ahmet Özçetin'dir. Ahmet Özçetin Tuğgeneral Hakan Evrim'i de etkisine alarak orada güvendikleri FETÖ'cü pilotlarla bu eylemi planladıklarını düşünüyorum."



İddianamede delillerin değerlendirilmesi sonucunda Balıkçı'nın FETÖ/PDY yöneticisi olduğunun tespit edildiğine yer verildi.





