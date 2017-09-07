Siparişle bambudan bisiklet üretiyor

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Ersin Soylu, evinin bahçesine kurduğu atölyede bambudan bisiklet yapıyor.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan Ersin Soylu, evinin bahçesine kurduğu atölyede bambudan bisiklet yapıyor.



Ersin Soylu, Endonezya'da bambudan yapılmış mobilyalardan esinlenerek bisiklet yapmaya karar verdiğini söyledi.



Yaklaşık 3 yıldır Dalyan'da bambu bisiklet ürettiğini aktaran Ersin Soylu, bambu bisikletlerle ilgili yurt dışından mektuplar ve siparişler aldığını bildirdi.



Bambudan bisiklet yapımını daha çok insana yaymayı hedeflediğini vurgulayan Soylu, "Herkesin kendi bisikletini yapabilmesini arzu ediyorum. Bunun için çalışmalarımız var. Atölye çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Bisikletin konforunu ve diğer özelliklerini, üzerine koyduğumuz parçalar değiştirebiliyor. İnanılmaz dayanıklı, sağlıklı, esnek ve değişik. Bisikletin her türlüsünü yapmaya çalışıyoruz. En çok çalıştığımız tür, şehir bisikletleri." diye konuştu.



Bambu bisikletlerin kişiye özel yapılabildiğini ifade eden Ersin Soylu, dünyanın her yerinde çığ gibi artan bir bambu bisiklet furyası olduğunu da dile getirdi.



Soylu, özellikle yurt dışından gelenlerin bisikletlere binmekten mutluluk duyduğunu kaydetti.



