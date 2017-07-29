Sinop'taki orman yangını söndürüldü

Sinop'ta, çalılıkta başlayıp ormanlık alana yayılan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Karakum mevkisinde çalılık alanda alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı.



Yangına Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra TOMA ile müdahale edildi. Yangının yerleşim yerlerine yayılması ihtimaline karşılık bölgedeki evler polis ekipleri nezaretinde boşaltıldı.



Yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından ekipler, vatandaşların da yardımıyla yangını söndürdü.



30 DÖNÜMLÜK ARAZİDE ZARAR OLUŞTU



Vali Hasan İpek, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz ve Belediye Başkanı Baki Ergül, yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu.



Burada yetkililerden bilgi alan alan Vali İpek, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Karakum mevkisinde örtü yangını şeklinde oluştuğunu söyledi.



Yangına ilk andan itibaren hızlıca müdahale edildiğini ifade eden İpek, "Çok hızlı bir şekilde müdahale edilen yangında yaklaşık 30 dönümlük arazide zarar oluştu. Yalnız şunu belirtmek istiyorum, bu mevsimde piknikçilerin çok dikkati olması lazım. Vatandaşlarımız ormana yakın yerlerde piknik ateşi yakmasınlar. Allah yine bizi korudu. Sinop'un tam göbeğindeki bu orman tamamen yanabilirdi." diye konuştu.



Bu arada yangının meydana geldiği alanda bir bekçi kulübesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.





