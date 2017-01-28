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28 Ocak 2017 13:49 | Son Güncelleme: 28 Ocak 2017 13:51

Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 yaralı

Samsun'dan Ayancık ilçesi yönüne giden Soner Gemici'nin kullandığı 57 AS 010 plakalı yolcu otobüsü, Hatip köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığı kazada yaralanan yolculardan Ayşe Sonat, 112 Acil Servis ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sonat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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