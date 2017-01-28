Sinop'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 yaralı

Sinop'un Ayancık ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Samsun'dan Ayancık ilçesi yönüne giden Soner Gemici'nin kullandığı 57 AS 010 plakalı yolcu otobüsü, Hatip köyü yakınlarında şarampole devrildi.



Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma çalışmalarının güçlükle yapıldığı kazada yaralanan yolculardan Ayşe Sonat, 112 Acil Servis ekibince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Sonat'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.