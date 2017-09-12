Sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı.

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.



Kara Kuvvetleri hudut birliklerince, dün Suriye'den 2 bin 767, Yunanistan'dan 169, İran'dan ise 52 kişi, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalandı.



Türkiye'den yasa dışı yollardan sınır ötesine geçmeye çalışan 160 kişi de Yunanistan sınırında gözaltına alındı.