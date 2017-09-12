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12 Eylül 2017 19:18 | Son Güncelleme: 12 Eylül 2017 19:19

Sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı.

Sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı

Yasa dışı yollardan sınırı geçmeye çalışan 3 bin 148 kişi yakalandı.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde günlük faaliyetlere ilişkin bilgi verildi.

Kara Kuvvetleri hudut birliklerince, dün Suriye'den 2 bin 767, Yunanistan'dan 169, İran'dan ise 52 kişi, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışırken yakalandı.

Türkiye'den yasa dışı yollardan sınır ötesine geçmeye çalışan 160 kişi de Yunanistan sınırında gözaltına alındı.

Etiketler: sınır güvenliği


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