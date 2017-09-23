Sınırda hareketli saatler! TSK seviyeyi yükseltti

Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhasına ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği bildirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Silopi-Habur bölgesindeki tatbikatın seviyesini yükseltti. Tatbikatın ikinci safhası ilave birliklerin de katılımıyla devam ediyor.



Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Silopi-Habur bölgesinde icra edilen tatbikatın ikinci safhasına, ilave birliklerin de katılımıyla devam edildiği belirtildi.



TATBİKAT ALTINCI GÜNÜNDE



Irak sınırındaki Habur Sınır Kapısı'na yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan tır parkının karşısındaki alanda devam eden tatbikat, altıncı gününe girdi.



Bulundukları mevzilerden çıkan tanklar ve zırhlı araçlar, tatbikat sahasındaki çalışmalarını sürdürdü.



Tanklar, zırhlı personel taşıyıcıları, çok namlulu roketatarın bulunduğu zırhlı aracın, tatbikat sahasında manevra yaptıkları görüldü.



Geçici komuta merkezinin kurulduğu ve etrafının jiletli tellerle çevrildiği tatbikat alanının çevre güvenliği için de askerler sık sık devriye geziyor.