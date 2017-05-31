Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde yurda kaçak yollardan giriş yaptığı belirlenen terör örgütü PKK/PYD mensubu bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, sınır hattında yaptıkları kontrollerde, ilçenin karşı tarafında yer alan, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Kobani bölgesinden bir kişinin Türkiye'ye geçme girişiminde bulunduğunu belirledi.



Bölgede önlemlerini artıran ekipler, yasa dışı yollardan sınırı geçen terör örgütü PKK/PYD mensubu E.D'yi yakaladı.



Gözaltına alınan E.D, sorgulanmak üzere Suruç İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.