Sınır Tanımayan Doktorlardan Halep Çağrısı

Sınır Tanımayan Doktorlar, "Halep’te kuşatma altındaki sivil halkın korunmasına yönelik taraflar, sorumluluklarını yerine getirsin" çağrısında bulundu.

Merkezi Paris’te bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar Derneği, Halep’in doğusunda kuşatma altındaki bölgelerde, sivil halkın korunması için tarafların sorumluluklarını yerine getirmesi çağrısında bulundu.



Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Halep’in doğusunda sivil halka yönelik şiddet ve saldırıları durdurabilecek olanların “pasif tavrına karşı büyük öfke duyulduğu” kaydedildi.



Açıklamada, “Esed rejimi tarafından ele geçirilen ve kuşatma altındaki bölgelerde sivil halkın korunması için savaşan tarafların üstlerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi çağrısında bulunuyoruz.” ifadesine yer verildi.



Halep’te kuşatma altındaki bölgeye, BM ve diğer sivil toplum örgütlerinin insani yardım ulaştırabilmeleri konusunda sürdürülen müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlandığı kaydedilen açıklamada, yine bu bölgedeki insanların istedikleri zaman ve istedikleri yerlere tahliye edilemedikleri hatırlatıldı.



Açıklamada, özellikle yaralıların tahliye edilememesi ve hastanelere gerekli tıbbi yardımın ulaştırılamaması eleştirildi ve ilgili tarafların buradaki başarısızlığın baş sorumlusu olduğu kaydedildi.



Kuşatma altındaki bölgede sağlık koşullarının çok kötü olduğu ve az sayıda sağlık görevlisinin hizmet verebildiği hatırlatılan açıklamada, hastalar ve sağlık personelinin uluslararası insani hukukun koruması altında olduğu hatırlatıldı.



Açıklamada, hasta ve yaralıların kuşatma altındaki bölgeden derhal tahliye edilmesi istendi.

Kaynak: AA