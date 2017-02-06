Sınır ötesine insani yardım

Beşir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince, İdlib'e yerleştirilen Suriyeli ihtiyaç sahibi ailelere yardım gönderildi.

Gaziantep'te Beşir Derneği tarafından, Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen ailelere gıda yardımı ve halı gönderildi.



Beşir Derneği Gaziantep Şube Başkanı Ali Erinmez, İdlib'e bir tır gıda yardımı ve 100 halı gönderdiklerini söyledi.



Yardım yaptıkça mutlu olduklarını belirten Erinmez, "Beşir Derneği, mazlumların adıdır. Biz mazlum insanlara yardım yaptıkça kendimizi huzurlu hissediyoruz." dedi.



Suriye'ye yardımların devam edeceğini anlatan Erinmez, şunları kaydetti:



"Bugün ailelere gıda malzemesi başta olmak üzere bir tır yardım gönderiyoruz. Onun dışında temizlik malzemeleri, 100 halı ve yorgan, yastık gönderdik. Elimizden geldiğince mazlum insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Gaziantep şubesi olarak son bir senedir Suriye'ye 97 ton gıda yardımı, 47 ton un ve 9 bin ayakkabı gönderdik. Bugüne kadar bize destek veren bütün hayırsever kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyoruz."