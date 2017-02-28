'Sınır ötesi'ndeki TSK personeline tazminat ödemeleri başlıyor

Milli Savunma Bakanlığınca, sınır ötesi operasyonlarda görev alan TSK personeline tazminat ödenecek.

Olağanüstü hal kapsamında hazırlanan 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile sınır ötesi operasyonlarda görevlendirilen TSK personeline tazminat ödenmesi kararlaştırılmıştı.



Milli Savunma Bakanlığınca, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararlarına Dayanılarak Yabancı Ülkelere Gönderilen Personele Ödenecek Tazminata İlişkin Esaslar" belirlenerek, Başbakanlık makamına sunuldu.



KHK'nın 28'inci maddesine göre, harcırahlar dışında ödenecek tazminata ilişkin esaslar, Başbakan Binali Yıldırım tarafından onaylanarak 25 Şubat'ta yürürlüğe girdi.



Düzenlemeye göre, sınır ötesi operasyonlarda görev alan TSK personeline tazminat ödenecek. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılacak ödemeler için gerekli bakanlık talimatı, dün itibarıyla Genelkurmay Başkanlığına ve kuvvet komutanlıklarına gönderildi.



Personele, 29 Ekim 2016 tarihinden itibaren yapılan görevleri kapsayacak şekilde tazminat ödenecek.



Sınır ötesinde yürütülen görev sırasında şehit olan personel için ödemeler, kuvvet komutanlıkları üzerinden şehidin dul ve yetimlerine yapılacak. Dul ve yetim bulunmaması durumunda ise tazminat ödemeleri, şehidin kanuni mirasçılarına yapılacak.



TAZMİNAT HER AYIN 15'İNDE YATACAK



Düzenleme, 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında harcırah alanlar dışında, TBMM kararlarına dayanılarak, yabancı ülkelere birlik halinde veya tek başına görevlendirilen subay, astsubay, uzman jandarma, sivil memur, işçi, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erleri kapsıyor.



Tazminatın aylık ödeme tutarı, gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpılarak hesaplanacak. Tazminat, sınır ötesinde görev yapılan günlerle orantılı olarak ödenecek.



Ödeme, görev yapılan ayı takip eden ayın 15'inde, aylıklarla birlikte yapılacak.



TAZMİNATTAN HİÇBİR VERGİ VE KESİNTİ YAPILAMAYACAK



Sınır ötesindeki görevler sırasında veya bu görevi nedeniyle yaşanan bir hadiseden dolayı kendisinden haber alınamayan personel için de tazminat ödenmeye devam edilecek. Bu hallerdeki ödemeler 12 ayı geçmeyecek.



Tazminattan, damga vergisi dahil hiçbir vergi ve kesinti yapılamayacak. Düzenleme, Milli Savunma Bakanlığınca yürütülecek.