Sınır kapısında papağan operasyonu

Dereköy Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, küçük bez çantalar içerisine gizlenmiş 45 papağan bulundu.

Dereköy Sınır Kapısı'nda bir otomobilde yapılan aramada, küçük bez çantalar içerisine gizlenmiş 45 papağan bulundu.



Alınan bilgiye göre, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Amirliği ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak için gelen Bulgar uyruklu D.D.D'nin kullandığı otomobilde arama yaptı.



Aracın arka kapısı içine ve bagajına gizlenmiş, ses çıkartmamaları için tek tek küçük bez çantalara saklanmış 45 sultan papağanı ele geçirildi.



Olayla ilgili araç sürücüsü D.D.D, gözaltına alındı. Yakalanan papağanlar Kırklareli Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğüne teslim edildi.