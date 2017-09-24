Sınır kapılarındaki tır kuyruğu sürüyor

Kapıkule Sınır Kapısı'nda 17, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 11 ve İpsala Sınır Kapısı'nda 6 kilometre kuyruk oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, ihracat yüklerini teslim edecekleri ülkelere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Bulgaristan ve Yunanistan'ın yoğunluğa cevap verememesi üzerine sınır kapılarında kuyruğa neden oldu.



Kapıkule'de yaklaşık 680, Hamzabeyli'de 440 ve İpsala'da ise 240 tır sınır kapısından geçiş için bekliyor.



İpsala Sınır Kapısı'ndaki kuyrukta bekleyen tır şoförü Nurettin Ertosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tır kuyruklarının uzun süredir devam ettiğini söyledi.



Dün saat 18.00'den bu yana beklediğini aktaran Ertosun, "Yunanistan pek araba almıyor. Sıkıntılı. Neden sıkıntılı olduğunu da bilmiyoruz. Araçları çok yavaş şekilde alıyor. Bu nedenle kuyruklar oluşuyor. Türkiye'de sıkıntı yok, araçların işlemleri devam ediyor. Sıkıntı Yunanistan'dan kaynaklanıyor ama sıkıntısının ne olduğunu bilmiyoruz yani. Kısmet olursa Yunanistan'dan İtalya'ya gemiyle geçeceğim." şeklinde konuştu.