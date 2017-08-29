Sınır kapılarında tır kuyruğu

Yurt dışına çıkış yapmak için bekleyen tırlar, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

İhracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır şoförleri, sınır kapılarında yoğunluğa neden oldu.



Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle oluşan tır kuyruğu, sınır kapılarında 10 kilometreyi buldu.



Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapıları önünde yaklaşık 400 tır, yurt dışına çıkmak için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.