Sınır kapılarında kilometrelerce tır kuyruğu

Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Alınan bilgiye göre, yüklerini teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu. Durumu yolda haber alan bazı tır sürücülerinin Bulgaristan'a açılan diğer sınır kapısı Hamzabeyli'ye yönelmesi üzerine burada da yoğunluk oluştu.



Tır kuyrukları, Bulgaristan tarafının yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Kapıkule'de 14, Hamzabeyli'de ise 7 kilometreye ulaştı.



Sürücüler, Bulgaristan'dan kaynaklanan ve artık "klasik" haline gelen kuyruklar nedeniyle maddi manevi sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Kaynak: AA