Sınır kapılarında kuyruğun sonu gözükmüyor

Kurban Bayramı tatili için Avrupa'ya gitmek isteyenler ile tatilini Türkiye'de geçiren Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının sınır kapılarında oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor.

Günlerdir gurbete giden vatandaşların dönüş trafiğine bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyenlerin geçişleri de eklendi.



Kapıkule, Hamzabeyli, Dereköy, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarında araç kuyrukları devam ediyor.



Avrupa'nın farklı ülkelerinde yaşayan Türk vatandaşlarının, izinlerinin bitmesinin ardından dönüş yoluna geçmesiyle oluşan araç kuyrukları; Kapıkule'de 4, Hamzabeyli'de 3, Pazarkule ve İpsala sınır kapılarında da 1 kilometreye ulaştı.



Polis ekipleri de araç kuyruklarının oluştuğu sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıp trafiğin akışını sağlamaya çalışıyor



"KUYRUĞUN SONU GÖRÜNMÜYOR"



Sivas'tan Almanya'ya giden Zekeriya Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesiyle güzel bir tatilin sonunda dönüş yolculuğuna geçtiklerini belirterek,"3 saattir kuyrukta bekliyorum. Sıcak havada beklemek çok zor oluyor. Ancak yapabilecek bir şey yok. Evimize gitmek için gümrükten geçmek zorundayız. Bu duruma bir çözüm getirilirse herkes için iyi olur." diye konuştu.



İstanbul'dan Almanya'ya giden Cemal Yıldız ise yaklaşık 3 saattir sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini söyledi.



Uzun araç kuyruklarının yoruculuğundan şikayetçi olan Yıldız, "Tatilimiz güzel geçti ancak dönüşteki bu durum hiç iyi olmadı. Genelde dönüşlerde Kapıkule'de bu durumu yaşıyoruz. Bunu çözebilseler çok iyi olacak." dedi.



Kayseri'den Almanya'ya giden Mahmut İşlertaş ise 5 saattir kuyrukta beklediğini belirterek, "Kuyruğun sonunu göremiyoruz. Tabii böyle bir yolculuk bizi çok yoruyor. İşe yetişecek insanlar var. Sıcağın altında bekliyoruz. Yetkililerden kalıcı çözüm istiyoruz." ifadelerini kullandı.



DEREKÖY SINIR KAPISI'NDAKİ DURUM



Kurban Bayramı tatilini yurt dışında geçirmek isteyenler ile izin sürelerinin sona ermesi üzerine dönüşe geçen Türk vatandaşlarının, Dereköy Sınır Kapısı'nda oluşturduğu yoğun trafik devam ediyor.



Vatandaşların bazıları araçlarında uyurken, bazıları da araçlarından inerek ağaç gölgelerinde dinlenerek sıranın kendilerine gelmesini bekliyor.



Bazı sürücüler, uzun süredir bekledikleri için kornaya basarak Bulgaristan gümrük çalışanlarını protesto ediyor.



Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ile Karayolları 15. Şube Şefliği ekipleri, sınır kapılarında geçişlerin düzenli sağlanması amacıyla önlem alıyor.



Kuyrukta bekleyen vatandaşlardan Bülent Fakılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 6 saattir sınır kapısında beklediğini söyledi.



Hollanda'ya gittiğini belirten Fakılı, sıcak havada beklemenin çok zor olduğunu söyledi.



Sami Şenol ise yaklaşık 7 saattir yurt dışına çıkış için sıranın kendilerine gelmesini beklediklerini kaydetti.