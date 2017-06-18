Sınır kapılarında bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Kilis ve Suriye'deki sınır kapılarındaki yoğunluğu hafta sonunda da devam etti.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin bir bölümü, salı günü itibarıyla sınır kapısından ülkelerine geçiş yapmaya başladı.



İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri nezaretinde sınır kapısına giden Suriyeliler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra ülkelerine gönderiliyor.



Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım Kasımi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk yetkililerle yapılan görüşmeler neticesinde bayram için gerekli izinlerin alındığını belirtti.



Kasımi, alınan tedbirlerle bölgenin her geçen gün daha da güvenli hale geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:



"Çok şükür ilk günden bu yana gelenlerin sayısı artarak devam ediyor. Şu ana kadar çocuklar dahil gelenlerin sayısı 23 bin 623 oldu. Dönüşlerin bu kadar çok olacağını tahmin ediyorduk çünkü aileler çoktan beri birbirinden uzaklardı. İkincisi TSK buraların güvenliğini sağladı. Umuyoruz ki günlük gelişler 10 bini bulur. Fırat Kalkanı Harekatı ile bölgemizde istikrar sağlandı. Artık buralar eskisi gibi değil güvenlikli oldu. Aldığımız bilgilere göre gelenlerin yüzde 20'ye yakını Türkiye'ye geri dönmeyecek."



Sığınmacılardan Mehmet Sami ise yaklaşık 4 yıl önce eşinin ve çocuklarının rızkı için Türkiye'ye gittiğini söyledi.



Yıllarca eşi ve çocuklarının sadece seslerini duymakla yetindiğini anlatan Sami, "Şu anda aileme kavuştum çocuklarım neredeyse beni unutacaklarmış. Gördüğüm zaman dünyalar benim oldu inşallah savaş biter, her yer güvenli olur ve huzurumuz düzene girer ailemle bir daha hiç ayrılmayız." diye konuştu.