Sınır hattında Rus ve Suriye bayrakları yerini koruyor

Türkiye-Suriye sınır hattında yer alan terör örgütü PYD'nin kontrolündeki bölgeye çekilen Rus ve Suriye bayrakları yerini koruyor.

Kilis'e bağlı Akçabağlar ve Demirışık köyleri karşısında bulunan Suriye'nin Halep kentine bağlı Afrin ilçesinde, bir süre önce belirli mesafelerle asılan Rus ve Suriye bayraklarının yanında silahlı kişilerce nöbet tutulmaya devam ediliyor. Üzerinde radar cihazı olduğu öğrenilen bir araç da silahlı kişilerin yanında yer alıyor.



Belirli mesafelerle sınır boyunca asılan bayraklar, Kilis'e bağlı sınır köylerinden çıplak gözle görülebiliyor.



Güvenlik duvarı çalışmalarının devam ettiği Türkiye-Suriye sınır hattında bölgedeki güvenlik güçlerinin önlemlerini artırdığı gözlemlendi.



Yerel kaynaklar, bayrakların bölgenin kontrolünü elinde bulunduran terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD/YPG'yi korumak amacıyla asıldığını belirtti.