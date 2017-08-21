Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız

Başbakan Yıldırım, Singapur’un Türkiye için bölgeye giriş kapısı olduğunu ve Türkiye’nin bölgedeki diğer ülkelerle de ilişkileri geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında Singapur’da bulunan Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin önde gelen basının editörlerinin sorularını cevapladı.



Yıldırım, "Singapur, bizim bu bölgeye giriş kapımız. Bölgedeki ülkelerle ilişkilerimizi geliştirme amacındayız. Türkiye, ticari ve yatırımlarını artırmanın yanı sıra terörle mücadelede bölge ülkelerle çalışmayı arzuluyor." dedi.



"ASEAN İLE DAHA YAKINDAN İLGİLENMEMİZ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"



Bu kapsamda, Türkiye’nin Güneydoğu Asya Ülkeler Birliği’nin (ASEAN) sektörel diyalog ortağı olduğuna değinen Yıldırım, şunları ifade etti:



"ASEAN örgütü ile daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini düşünüyorum. ASEAN 600 milyon kişilik nüfusun potansiyelini temsil ediyor. Bununla birlikte 10 ülkeyi bir araya getirecek olursanız dünyanın en büyük 6. ekonomisinden bahsediyor hale gelirsiniz toplamda. Çok yakın zamanda 5 Ağustos’ta Türkiye, ASEAN’ın sektörel diyalog ortağı olarak resmi anlamda tanındı. ASEAN üye devletlerine bu kararı almalarından dolayı müteşekkir olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Singapur bu konuda öncü rol oynadı ve büyük katkı sağladı."



DEAŞ BÖLGE İÇİN TEHDİT



Başbakan Yıldırım, DEAŞ'ın bölgede faaliyetlerini genişletmeyi planladığını bildiklerini, Türkiye’nin bu konuda deneyim ve mücadele noktasında gücünü paylaşmaya hazır olduğunu dile getirdi.



Yıldırım’ın ziyareti, Singapur ile 2015'te imzalanan ve Türkiye'nin günümüze kadar taraf olduğu en kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması'nın iç hukuk onay sürecinin tamamlandığı döneme denk gelmesi açısından önem taşıyor.

Başbakan Yıldırım, Singapur Cumhurbaşkanı ile görüştü



Başbakan Yıldırım, Singapur'daki resmi ziyareti kapsamında, Istana Sarayı'nda resmi karşılama töreninin ardından, Cumhurbaşkanı Yam ile bir araya geldi.



Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık yarım saat sürdü.