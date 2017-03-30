Sincar'daki PKK tehdidi sürüyor

Terör örgütü PKK'nın "İkinci Kandil" üssüne çevirmeye çalıştığı Irak'ın Sincar ilçesindeki tehdit devam ediyor.

Terör örgütü PKK, Irak'ın Sincar ilçesinde DEAŞ varlığı kalmamasına rağmen işgalini sürdürüyor. Türkiye sınırına yalnızca 100 kilometre uzaklıktaki ilçede, PKK binlerce militanıyla bölgeyi "İkinci bir Kandil'e" çevirmeyi hedefliyor.



Terör örgütü DEAŞ'ın 2014’teki saldırısı sonrası yaşananlarla bölge nüfusunun 88 bine düştüğü tahmin ediliyor. Sincar nüfusununu yüzde 82’si Ezidi, yüzde 13’ü Müslüman Kürt, yüzde 5’i ise Araplardan oluşuyor. Yüzde 5’lik kesimin içinde ise ayrıca Hristiyanlar ve Kakailer de bulunuyor.



300 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ



Sincar'da, DEAŞ saldırısı sonrası yaşananlar sebebiyle bölgede yaşayan Ezidiler, Kürtler ile işbirliği yapıyor.



Sincar'ın 2015'in kasım ayına kadar 15 ay boyunca DEAŞ işgalinde kaldığı sırada yaklaşık 300 bin kişi yerlerinden edildi.



SİNCAR'DA STATÜ BELİRSİZLİĞİ



Arap ve Türkmenler tarafından Sincar, Kürtler tarafından ise Şengal olarak adlandırılan bölgede Arapça dışında Behdinan yöresine ait Kürtçe konuşuluyor.



Saddam sonrası yapılan Irak Anayasası’nın 140. Maddesinde yer verilen ihtilaflı bölgeler arasında yer alan Sincar'da 2007 yılında statüsünün belirlenmesi amacıyla planlanan referandum yapılamadı.



KANDİL'E ALTERNATİF İKİNCİ BİR ÜS



DEAŞ’ın Ağustos 2014’te Sincar’ı işgal etmesini bahane ederek bölgeye yerleşen PKK, ilçenin jeostratejik avantajından da yararlanarak, Kandil’e alternatif ikinci bir üs oluşturmayı hedefledi.



KDP’nin DEAŞ karşısında başarısız olmasından da istifade eden PKK, "Ezidilere yardım etme" bahanesiyle bölgeye yerleşme imkanı buldu.



Sincar ayrıca terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD’nin kontrolünde olan ve Türkiye sınırına sıfır hattındaki Kamışlı ve Haseke ile de sınır komşusu durumunda.