"Şimdi önemli bir kararın arefesindeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Şimdi önemli bir kararın arefesindeyiz. Bir karar vereceğiz. Ya geleceğe, ufka, 2023’e ya kendi yapacağımız otomobile bakacağız ya da aynı zilletlerle, aynı senaryolarla karşı karşıya kalacağız." dedi.

Bakan Soylu, İstanbul'daki programları kapsamında Gaziosmanpaşa Meydanı'nda düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi.

Konuşmasında 16 Nisan halk oylamasının önemine değinen Soylu, "Hep bize arkamıza baktırdılar. Acaba yeni bir başbakanımızı astırırlar mı? Acaba yine bir gün bizi yüzde 70-80 fakirleştirirler mi diye arkamıza baktırdılar. 28 Şubat gelir de meslek liselilerinin önlerini yeniden keserler mi? Başörtülü kızları yeniden ötekileştirirler mi? diye hep bizi yordular. Yıllardır yordular. Sevincimizi hep kursağımızda bıraktılar. Yıllardır aynı oyunu, aynı tezgahı bu milletin üzerine kurdular. Onun için gittiğimiz her yerde aynı şeyi haykırıyoruz: Artık bu oyunların sonu geldi. Böleriz, parçalarız, sizi istediğimiz şekilde yönetiriz dediler. Bizle dalga geçtiler. Aynısını Özal, Demirel’e, Erbakan’a yaptılar. Aynısını Menderes’e yaptılar. Zannettiler aynısını 15 Temmuz’da yaparsa, istedikleri anlayışı sürdürebileceklerini düşündüler. Ama bu millet de, bu ülkede bunun bu kadar kolay olmayacağını aziz milletimiz net bir şekilde ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulundu.



- "ÖNEMLİ BİR KARARIN ARİFESİNDEYİZ"

Türkiye'nin tarihi bir eşikte olduğunu vurgulayan Soylu, "Şimdi önemli bir kararın arifesindeyiz. Bir karar vereceğiz. Ya geleceğe, ufka, 2023’e ya kendi yapacağımız otomobile bakacağız, ya da aynı zilletlerle, aynı senaryolarla karşı karşıya kalacağız. 7 Haziran’ı hazırlıyorsunuz değil mi? Hükümet kurulamayınca birileri ellerini ovuşturdu. Ucuz işçi olarak Türkiye’yi kullanacağız dediler. İstedikleri zaman patronlarımızı yapıyorlardı. Şimdi buradan sesleniyoruz: Geçti o günler. Artık her gün bize patron devşireceğiniz günler bitti. Eski Türkiye yok. Patron millettir, millet." diye konuştu.

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Milleti musluklardan akan kanla tehdit ettiler. Bir kısmını de kandırdılar. Yüzde 10’un üzerinde oy alınca da maskeleri düştü. O Türkiye’yi tükürükle boğacağını iddia edenler şimdi kodeste, kodeste. Bundan sonra bizim borumuz ötecek dediler. Güneydoğu’da özerklik ilan edeceklerini söylemişlerdi. O gün afralarından tafralarından geçilmiyordu. O günkü afranız tafranız hani nerede? Yüreğiniz yetsin de özerklik ilan edin de görelim bakalım. Evlatlarımız bugün 30 yerde kış mış dinlemeden operasyon yapıyorlar. Bine yakın sığınaklarını tarumar ettiler. Askerimiz şimdi dağlarda. Onlar kovalıyor, teröristler fare gibi kaçıyor."

Parlamenter sistemin zaaflar üzerine kurulduğunu anlatan Soylu, "Bu sistem baba ile oğulu birbirine düşürür. Bizim geleceğe bakmamız lazım. Etkin karar vermemiz lazım. Yarına güçlü adım atmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Konuşmasına CHP liderini eleştirerek devam eden Soylu, "Cumhurbaşkanımız dedi ki, 'buna beş tane keçi versek bunları kaybeder.' Ben Muğla'ya gittim. Orada bir vatandaş bana 'bir şey söyleyeceğim' dedi. Hani 'Cumhurbaşkanımız şöyle bir söz söyledi ya bunu bir düzeltmek lazım' dedi. Keçiler kaybolmaz, o kendisi kaybolur." şeklinde konuştu.



- "BU ÜLKEDE BİR DAHA PKK'NIN ADINI KİMSE ANMAYACAK"

Terör örgütünün en büyük kaynağının uyuşturucu olduğunu ve terörün mutlaka bitirileceğini vurgulayan Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatı açıktır, başbakanımızın direktifi açıktır, bakan arkadaşlarımızın gayreti tamdır.

Gaziosmanpaşa'dan haykırıyoruz: Bu ülkede bir daha PKK'nın adını kimse anmayacak. Annelerimizin, babalarımızın derdi olan uyuşturucu meselesi var ya, burada yeminimizdir; eğer o uyuşturucu satıcılarının kafasını terörü ezdiğimiz gibi ezmezsek namerdiz. Bu ülkede uyuşturucunun en büyük kaynağı PKK'dır. Oradan gelir elde ediyorlar, çocuklarımızı zehirliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasa değişikliği sonrası parlamentonun zayıflayacağı eleştirilerine değinen Soylu, "Doğru Yol Partisinde 1 gecede 25 milletvekilinin parti içinden koparılarak, hükümetin düşürüldüğünü, Refah-Yol iktidarının nasıl tarumar edildiğini biliyorum. Bu millet Güneş Motel olayını gördü. Bu millet 367 ile beraber kendi Cumhurbaşkanını parlamentoda seçemedi. Hangi güçlü parlamentodan? Hangi güçlü meclisten bahsediyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra düzenlenen yemekli toplantıda Gaziosmanpaşa'daki sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Soylu, Türkiye'nin son 15 yılda büyük bir atak yaptığını dile getirdi.

Soylu, "Batının yaptığı açıktır, Avrupa'nın yaptığı nettir. Ayakları üzerinde duran, bu coğrafyada bu balansı sağlayabilecek bir Türkiye görmek istemiyorlar. Türkiye diz çöksün, istediğimiz gibi yönetilen ülke olsun istiyorlar. Ayakları üzerinde duran, zengin olan Türkiye'nin, etrafındaki coğrafyaya esenlik veren Türkiye'nin, mazlumlara adres olan bir Türkiye'nin dünyaya söyleyecek sözü vardır. Biz onun için zengin ve özgür bir Türkiye için çalışıyoruz. Yoksa bugün, Hollanda'ya, Almanya'ya boyun eğen bir Türkiye olurdu. Bugün hiçbirisine boyun eğmeyen bir Türkiye'yiz. Olsalar da olur, olmasalar da olur anlayışındayız. Bu ülkenin vakarında, bu devletin büyüklüğünde adım atmak bizim sorumluluğumuzdur. Onların bizi istediği yere gitmek değil, bizim onların bizim istediğimiz yere getirmektir temel prensibimiz." diye konuştu.



