Suudi Arabistan Hariri'yi çağırdı

Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'dan ülkeyi ziyaret etmek için davet aldığını ve en kısa zamanda buna icabet edeceğini bildirdi.

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, Lübnan'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in elçisi Kraliyet Divanı Müsteşarı Nizar Alula ile görüşmesi sonrası yaptığı basın açıklamasında, Suudi Arabistan'dan davet aldığını belirtti.

"EN KISA ZAMANDA DAVETE İCABET EDECEĞİM"

Görüşmenin olumlu geçtiğini ifade eden Hariri, en kısa zamanda davete icabet edeceğini kaydetti.

SUUDİ MÜSTEŞAR: LÜBNAN'IN OTORİTESİNE SAYGI DUYUYORUZ

Açıklamada ayrıca Alula'nın görüşme sırasında Suudi Arabistan'ın Lübnan'ın yanında olduğunu, bağımsızlık ve otoritesine saygı duyduğunu aktardığı belirtildi.

Alula'nın ayrıca iki ülke arasında tüm sektörlerde iş birliğini arttırmayı beklediği ifade edildi.

CUMHURBAŞKANI'YLA DA GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre Alula, daha sonra Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile görüştü.

Alula görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Avn'a Kral Selman bin Abdulaziz ile Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın selamlarını iletti.

Cumhurbaşkanı Avd da Lübnan'ın Suudi Arabistan ile en iyi seviyede ilişkiler kurmaya önem verdiğin altını çizerek, Arap ülkeleri ile uyumlu ilişkiler kurulması gerektiğini vurguladı.

HARİRİ, GEÇEN KASIM AYINDA RİYAD'DA İSTİFA ETTİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Lübnan Başbakanı Saad Hariri, 4 Kasım'da, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da istifa ettiğini açıklamıştı. İstifa konuşmasında, "Hizbullah ve İran'ın bölgeyi istikrarsızlaştırdığını" söyleyen Hariri, "kendisine suikast düzenlenebileceği endişesi taşıdığını" dile getirmişti.

LÜBNAN, HARİRİ'NİN SUUDİ ARABİSTAN'DA ALIKONULDUĞUNU İDDİA ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Mişel Avn da Hariri'nin istifasının ardından yaptığı açıklamada, "Hariri'nin şu an bulunduğu şartlardan dolayı endişeliyiz. Kendisi Lübnan'a dönmeli ve istifa gerekçelerini açıklamalıdır. Bunu yapmadığı sürece istifası geçerli değildir." demişti.

Hariri, istifa açıklamasından 17 gün sonra 21 Kasım'da ülkesine dönmüş ve 22 Kasım'da yaptığı açıklamada, "İstifa konusunu Cumhurbaşkanı Avn ile görüştüm. Avn, istifamı bekletmemi ve konuyla ilgili daha fazla istişarede bulunmamı istedi. Avn'ın bu isteğini kabul ettim." sözleri ile istifa kararını ertelediğini duyurmuştu.

Lübnanlı yetkililerin, bu süreçte Hariri'nin Suudi Arabistan'da alıkonulduğu ve istifaya zorlandığını iddia etmesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkilerde olumsuzluklar yaşanmıştı.

Kaynak: AA