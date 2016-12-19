Silvan'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 14 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 14 mahallede uygulanan sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur, güvenlik, emniyet ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kırsaldaki Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum ve Arı mahallelerinde dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 06.00'da sona erdi.

Kaynak: AA