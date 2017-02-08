Silopi'de parke taşlı cadde ve sokaklar asfaltlandı

KHK kapsamında görevlendirme yapılan Silopi Belediyesi, PKK'lı teröristlerin patlayıcı tuzaklamasını önlemek için parke taşlı cadde ve sokakları asfaltladı.

İçişleri Bakanlığının kanun hükmünde kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yaptığı Silopi Belediyesi, vatandaşa hak ettiği hizmeti sunmak için yoğun çaba sarf ediyor.



Bu çerçevede, Belediye Başkan Vekili Savaş Konak'ın talimatıyla teröristlerin ilçede çukur kazdığı, barikat kurduğu ve patlayıcı tuzaklayarak tahrip ettiği yollar onarılıyor.



Daha önce çukur kazılan ve patlayıcı tuzaklanan cadde ve sokakların asfaltlanması ile ilçenin çehresi değişirken, aynı zamanda teröristlerin yollara bomba yerleştirmesi de önlendi.



Konak, yaptığı açıklamada, cadde ve sokakların asfaltlanması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kendilerine büyük katkı sunduğunu söyledi. Bakanlığın Silopi Belediyesine 750 ton sıcak asfalt hibe ettiğini bildiren Konak, diğer caddelerde de altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfaltlama yapılacağını kaydetti.



İlçedeki vatandaşlar da yolların asfaltlanmasından duydukları sevinci dile getirdi.