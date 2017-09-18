Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı

Genelkurmay Başkanlığından, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldığı, tatbikatla eş zamanlı sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam edildiği bildirildi.

Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı, tatbikatla eş zamanlı, sınır bölgesinde terörle mücadele operasyonlarına devam ediliyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Silopi-Habur bölgesinde tatbikat başlatıldı. Bu tatbikatla eş zamanlı olarak terörle mücadele kapsamında sınır bölgesinde operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.