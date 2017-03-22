Silivri'de fabrika yangını

Dış cephe yalıtım malzemesi üretilen bir fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Silivri'de çıkan yangında bir fabrikada hasar oluştu.



Alınan bilgiye göre, Kavaklı Mahallesi Hazar Sokağı'nda dış cephe yalıtım malzemesi imal edilen fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi.



Hızla fabrikanın büyük bölümünü saran alevlere, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı farklı birimlerden, Silivri, Selimpaşa, Çanta ve Çatalca ekipleri tarafından müdahale edildi. Alevlerin kısa sürede söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapıldı.



Fabrikada hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.



Aynı tesiste 1 Kasım 2016 tarihinde çıkan yangın yaklaşık 5 saat süren çalışmalar sonucu itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.