Silikon Vadisi'nin kapısını araladı

Tekirdağlı yüksek lisans öğrencisi Başaran, ailesinin çalıştığı sektör için tasarladığı yazılım sayesinde Silikon Vadisi'nde bir hafta eğitim almaya hak kazandı.

Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Anıl Başaran, ailesinin çalıştığı perakende sektörü için tasarladığı ServisSoft yazılım programı sayesinde Silikon Vadisi'nde bir hafta eğitim almaya hak kazandı.



Trakya Kalkınma Ajansınca düzenlenen "Yeni İşim Girişim" projesi kapsamındaki eğitimlerde program yazan 27 yaşındaki Başaran, Silikon Vadisi'nce düzenlenen yarışmaya da başvurdu.



10 yarışmacı arasından birinci olarak ağustos ayında San Francisco'ya gidecek olan Başaran, anne ve babasının bir temizlik firmasının perakende satış temsilcisi olduğunu, ailesinin perakende işini yaparken herhangi bir yazılım kullanmamasının dikkatini çektiğini anlattı.



Programı yazmasında ailesinin işinin etken olduğunu belirten Başaran, şöyle devam etti:



"Üniversiteden arkadaşlarım Aybar Başaran, Ömer Erdoğan ve Eren Asığlı ile ServisSoft programını geliştirdik. Program, perakende sektöründe faaliyet gösteren her türden ve her ölçekte firmaların satış sonrası servis hizmetlerini tek merkezden yönetebilmelerini sağlayan bir bulut yazılım projesidir. Bunun yanı sıra IT departmanı bulunan ve kurum içi teknik destek hizmeti veren tüm firmaların da IT süreçlerinin takip edilmesini sağlar. Okullardan kamu kuruluşlarına, vakıflardan hastanelere kadar bu kurumlara dahildir."



"YERLİ VE MİLLİ YAZILIM"



Başaran, programın yüksek yazılım maliyetlerini ortadan kaldırıp yalnızca kullanıcı adı ve şifre verilerek kullanılabilen bir platforma sahip olduğunu vurguladı.



Trakya Kalkınma Ajansının projesine katılarak 6 ay eğitim aldığını anlatan Başaran, "Eğitimleri birincilikle tamamladık. 80 proje içinde en iyi girişim olarak Silikon Vadisi yolcusuyuz. Dünyada ve Türkiye'de şu andan 2 bin ServisSoft programı kullanılıyor. Türkiye'de 7 marka ve bir de Japon bir marka. Türkiye üzerindeki işlemleri ServisSoft üzerinden gerçekleştiriyor." dedi.



Programın tamamıyla yerli ve milli olduğunu ifade eden Başaran, şunları kaydetti:



"Ar-Ge çalışmaları Türk gençler tarafından yapılan programla Amerika'da aldığımız eğitim sonucunda globalleşerek Türkiye'ye dolar getirecek firmalardan biri olmayı düşünüyoruz. Bundan sonraki süreçte bizi Amerika yolu bekliyor. Yerli ve milli bir yazılımın Amerika'dan Türkiye'ye katma değer, kazanç sağlayacağını düşünüyoruz. Bundan sonraki sürecimizi Amerika üzerinden devam ettirerek tüm gelirimizi Türkiye'ye getirmeye çalışacağız. Esasında benim ailem bu işlerin içerisinde fakat onların kullanabileceği herhangi bir yazılım yoktu. Piyasaya baktığımızda onların kullanabilecekleri uygun maliyette onların ihtiyaçlarını karşılayabileceği uygun bir yazılım görmediğimiz için 'neden biz yapamıyoruz?' diyerek yola çıktık."