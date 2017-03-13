Silifke'de ilk erik hasadı yapıldı

Mersin'in Silifke ilçesinde örtü altına alınan erik bahçesinde hasat edilen 50 kilogram erik, 100 gramlık kaselere konularak İstanbul'a gönderildi.

Silifke Erik Üreticileri Birliği Başkanı Ali Şen, gazetecilere yaptığı açıklamada, ağır geçen kış koşullarının ardından örtü altında ilk erik hasadının sevincini yaşadıklarını söyledi.



SİLİFKE'DE İLK ERİK HASADI YAPILDI



Açık alanda ise nisan ayında hasat beklediklerini bildiren Şen, "İlçe genelinde 100 dönüm erik serası bulunuyor. Bu yıl yaşanan ağır kış şartları nedeniyle yaklaşık 50 dönümlük bir sera zarar gördü." dedi.



Şen ayrıca, bu yıl açık alanda da hasadın başlamasıyla 8 bin dönüm araziden 8 bin ton erik almayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.



Erik üreticisi Meryem Topçu da ilçede ilk hasadı yapmaktan dolayı mutlu olduğunu kaydetti.



Bu arada, serada hasadı yapılan 50 kilogram erik, 100 gramlık kaselere konularak ürünü toptan satın alan bir tüccar aracılığıyla İstanbul'a gönderildi. Geçen yıl ilk hasat döneminde 100-300 lira arasında değişen kilogram fiyatının ağır kış koşullarının etkisiyle bu yıl da yüksek seyretmesinin beklendiği bildirildi.