Şili, Portekiz'i penaltılarla eledi

Şili Milli Futbol Takımı, 2017 FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda Portekiz'i penaltı atışları sonunda 3-0 yenerek finale çıktı.

Rusya'nın ev sahipliği yaptığı turnuvadaki yarı final maçında, Avrupa şampiyonu Portekiz ile Güney Amerika şampiyonu Şili, Kazan kentinde karşı karşıya geldi.



Beşiktaş'ın Portekizli kanat oyuncusu Quaresma'nın, 83. dakikada Bernardo Silva'nın yerine oyuna girdiği maçın normal süresi 0-0 tamamlanınca uzatmalara gidildi.



Şili, uzatmaların 2. devresinde etkili ataklar geliştirdi. 118. dakikada Şilili Alexis Sanchez'in ceza sahasının dışından yaptığı vuruş direkten döndü. Kalan sürede de gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.



Portekiz adına ilk penaltıyı kullanan Quaresma, atışı gole çeviremedi. Şili kalecisi Bravo, Moutinho ve Nani'nin vuruşlarını da kurtardı. Penaltı atışlarında rakibine 3-0 üstünlük sağlayan Şili, adını finale yazdırdı.



Şili'nin finaldeki rakibi, yarın Almanya ile Meksika arasında oynanacak maçın ardından belli olacak.