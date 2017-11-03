Şile'de batan gemideki 2 mürettebatın cansız bedenine ulaşıldı

Şile açıklarında batan kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmalarında geminin iç mahallerinden çıkarılan mürettebatın cesetleri Şile Balıkçı Barınağına gönderildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisiyle ilgili sürdürülen arama çalışmaları sonucunda ulaşılan mürettebattan iki kişinin cesetleri, Şile Balıkçı Barınağına gönderildi.



Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinin önceki gün batması sonucu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nca başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Söz konusu çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG ALEMDAR" gemisi tarafından kayıp geminin yeri tespit edilerek aramalar bu noktaya yoğunlaştırıldı.



Sürdürülen arama faaliyetleri sonucunda "TCG ALEMDAR" Kurtarma Gemisinde bulunan özel teçhizatlı dalgıçlar tarafından geminin iç mahallerinden çıkarılan baba Nihat Küçük ile oğlu Aşkın Küçük'ün cesetleri, Sahil Güvenlik botu tarafından TCG ALEMDAR Gemisi'nden alınarak Şile Balıkçı Barınağına getirildi. Cenazeler buradan alınarak Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.



Şile Kaymakamı Salih Yüce, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, çıkarılan cenazelerin Nihat ve Aşkın Küçük'e ait olduğunu kaydetti. Arama çalışmalarının sürdüğünü aktaran Yüce, "Allah yardımcımız olsun. Bir iki gün içinde konuyu tamamen çözmüş olacağız." ifadelerini kullandı.



Yüce, sorular üzerine, cesetlerin geminin içinde bulunduğunu aktardı. Geminin niçin battığı konusunda ise Kaymakam Yüce, "Bunlar adli konular, soruşturma konuları" dedi. Yüce, ellerindeki listede yer alan 11 kişinin bir an önce bulunması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.



Öte yandan, gemide bulunduğu belirtilen mürettebatın yakınlarının bekleyişleri sürüyor.



