Şile'de batan gemide 3 kişinin cesedine ulaşıldı

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 3 kişinin cesetleri Şile Limanı'na getirildi.

Şile açıklarında batan demir yüklü kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarında 3 kişinin cesetleri Şile Limanı'na getirildi.



Kuru yük gemisinin kayıp mürettebatını arama çalışmalarının 7'nci gününde öğle vakti ikinci kaptan Cüneyd Yedican'ın cesedinin bulunmasının ardından, akşam üzeri de gemide çalışan 3 kişinin daha cesetlerine ulaşıldı.



Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait botla Şile Limanı'na getirilen 3 kişinin cesetleri burada bekleyen ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cesetlerin hastanede yapılacak kimlik tespitlerinin sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderileceğini öğrenildi.



Öte yandan, kayıp mürettebatı arama çalışmaları devam ederken, ailelerin bekleyişi de sürüyor.