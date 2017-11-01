Şile açıklarında batan geminin yeri tespit edildi

Şile açıklarında batan kuru yük gemisinin yeri, sahil güvenlik ve kıyı emniyeti ekiplerinin çalışması sonucu tespit edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinden yardım sinyali alınması üzerine, bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı.



Çalışmalara, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'na ait 2 sahil güvenlik botu, 1 helikopter ve 1 uçak ile 3 kıyı emniyeti botu katılıyor.



Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personelin tespit edilemediği çalışmalara, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait yüzer unsurların da iştirak edeceği belirtildi.



JANDARMA KIYI ŞERİDİNİ TARIYOR



Bu arada, jandarma ekiplerinin kıyı şeridini tarayarak destek verdiği çalışmaları, Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve kurum yetkilileri de takip ediyor.



Ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yangın söndürme helikopteri Alev Kartalı da çalışmalara katılmak üzere bölgeye gönderildi.



Gemideki bir kaptan, ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemici, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı ile mürettebat harici bir kişiyi arama çalışmalarına devam ediliyor.



Öte yandan, bölgeye gelerek görevlilerden bilgi alan Şile Kaymakamı Salih Yüce de şu ana kadar mürettebattan bulunan kimse olmadığını belirterek, "Kıyıdan ve denizden aramalarımız devam ediyor. Battığını değerlendiriyoruz, çünkü gemiye ait bazı buluntular bulundu." diye konuştu.



GEMİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ



Sahi̇l Güvenli̇k Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, Şile açıklarında icra edilen arama kurtarma operasyonunun Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından müşterek olarak gerçekleştirildiği bildirildi.



İcra edilen çalışmalar neticesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı "TCG ALEMDAR" gemisi tarafından kayıp geminin yerinin tespit edildiği belirtildi.



Son teknoloji̇ si̇stemleri i̇le dünyanın sayılı arama kurtarma gemi̇leri̇nden bi̇ri̇ olduğuna işaret edilen "TCG ALEMDAR"ın i̇leri̇ teknoloji̇ sonar si̇stemi̇ i̇le batan gemi̇ni̇n mevki̇si̇ni̇ beli̇rleme, i̇nsansız sualtı ci̇hazı i̇le bin metre deri̇nli̇ğe kadar arama yapma ve görüntü alma, deri̇n su dalış ti̇mleri̇ i̇le arama faali̇yetleri̇ni̇ destekleme kabi̇li̇yeti̇ne sahi̇p olduğu aktarıldı.