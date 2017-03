Silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak

Milli Savunma Bakanlığı tarafından gönderilen, Tunceli semalarında gözetleme ve keşif görevine başlayan silahlı İHA'lar, terörle mücadelede etkin görev üstlenecek.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.



Terör örgütünün eylemlerine başlamasının ardından Tunceli'de tüm güvenlik birimlerinin terörle mücadele için omuz omuza görev yaptığını belirten Kaymak, özellikle 2016 yılının son aylarında bu konuda çok büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.



Bu çalışmalar sonunda 2016-2017 yılı itibarıyla bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının yaralılarla 150'ye ulaştığını kaydeden Kaymak, "Bu Tunceli'deki terörle mücadele tarihi açısından ilk defa ulaşılan bir rakam. Bundan dolayı da arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Şüphesiz bölgemizde yine bu mücadelelerde örgütün üst düzey yöneticilerinin kullandığı çok sayıda M-16 ve zagros keskin nişancı tüfekleri ele geçirildi. Terör örgütü tarafından yollara tuzaklanan 5 tona yakın el yapımı patlayıcı bulduk ve imha ettik. Yine bu süreç içerisinde İçişleri Bakanlığımızın arananlar listesinde olan üst düzey 5-6 teröristi bularak etkisiz hale getirdik ve mücadelemiz etkin bir şekilde devam etmektedir." dedi.



OPERASYONLARDAKİ BAŞARININ SIRRI



Bölgede kararlı bir şekilde devam eden ve başarıyla sonuçlanan operasyonlarda kesintisiz gözetleme ve keşif faaliyeti yürüten insansız hava araçlarının (İHA) katkısını anlatan Kaymak, şöyle konuştu:



"Geçen yıl yapılan operasyonların sırrı, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İHA önce teröristleri tespit ediyordu arkasından uçak çağırıyorduk ve 70-80'e yakın terörist bu şekilde etkisiz hale getirilmişti. Tabii arkasından JÖH timleri, komando birlikleri bölgede operasyon yaparak diğer temizleme harekatını yapıyorlardı. Bizim bu operasyonlarımız kış mevsiminde de devam etti. Kış mevsiminde 2-3 metre kara rağmen askerimiz dağlarda çadır kurdu, 2-3 metre karın altında operasyon yaptılar ve operasyonlarımız sürdü."



BAHAR AYLARINDA YAPILAN OPERASYONLAR ÖNEMLİ



Terör örgütü üyelerinin kış üslenmesine girerken ve çıkarken operasyonların arttığına işaret eden Kaymak, bu dönemde düzenlenen operasyonlardan başarı sağlamanın daha kolay ve önemli olduğunu vurguladı.



Kaymak, merkeze bağlı Kutudere bölgesinde 26 Mart Pazar günü düzenlenen operasyona değinen Kaymak, "En son yaptığımız başarılı operasyon bizi mutlu etti. İlk defa İHA görüntü almadan direkt bölgede bizim tahmin ettiğimiz sığınakların olduğu bölgeye kara operasyonu düzenledik. Birlikleri oraya helikopterle indirdik. Arkasından sığınaktan ateş edilince arkadaşlarımız o bölgeyi sardılar. Bir arkadaşımız yaralandı ve hamdolsun hayati tehlikesi yok. Ardından 14 terörist etkisiz hale getirildi. Cenazelerini de Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderdik." ifadelerini kullandı.



TUNCELİ HALKI HUZUR VE BARIŞ ORTAMINA KAVUŞACAK



Başarılı hava ve kara operasyonlarıyla terör örgütüne önemli darbe vurulduğuna dikkati çeken Kaymak, terör örgütüne yönelik mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.



Terör örgütünün "Baskı için intikam alacağız." şeklinde söylemde bulunduğuna dair duyumlar aldıklarını ifade eden Kaymak, şunları kaydetti:



"Biz de onları bekliyoruz. Gelsinler komandomuz, askerimiz sürekli görevinin başında hiç boş durmadan bu tür operasyonlar devam edecek. Hedefimiz Tunceli halkını, bölge halkını terörün etkisinden kurtarmaktır. Örgüt burada esnafı, sivil toplum kuruluşlarını, her tarafı baskı altına almış. Bizimle bile konuşmaya çekinir haldeler. Ama hamdolsun biz örgüte bu baskıyı kurdukça, örgüte kararlı ve ciddi bir şekilde operasyonlar devam ettirdiğimiz müddetçe halkımız kendine güvenmeye başladı. Bizimle daha sık görüşmeye başladı. Özellikle belediye başkan vekili olarak atanmam dolasıyla da halkla daha sık bir araya geliyoruz, iç içeyiz. Halkımızın inanın bundan çok mutlu."



Tunceli denince terörden kaynaklı kötü bir algı olduğunu ve bunun değişmesi için çalışmalar yapıldığını belirten Kaymak, Tunceli halkının büyük çoğunluğunun terör örgütüne destek vermediğini anlattı.



Terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi için çalıştıklarını vurgulayan Kaymak, şöyle devam devam etti:



"Halkımız onların baskısından kurtulduğu zaman gerçek manada vatansever insanlar. Vergi borcunu ödeyen dürüst insanlar. Eğitimde başarılı, kendilerini değişik alanlarda, sosyal alanlarda göstermek isteyen insanlar ama insanlara bu imkanlar verilmiyor. Örgüt baskısı insanları zapturapt altına almış. İnsanlar kendilerini ifade edemiyorlar. Tamamen esaret gibi düşünebiliriz. İnşallah Tunceli halkımızı, esnafımızı, iş adamlarımızı örgütün baskısından kurtaracağız. Hükümetimizin açıkladığı cazibe merkezleri teşvik paketi sayesinde de ki bölgemizde terörden sonra en önemli sorunumuz işsizlik. İnşallah işsizlik konusunda da çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Ümit ediyorum Tunceli, gelecekte hak ettiği bu huzur ve barış ortamına ulaşacaktır ve huzur, barış ortamı olduğu müddetçe de Tunceli'nin çok güzel potansiyeli var. İnşallah o potansiyeli en iyi şekilde kullanarak halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz."



TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI "TESLİM OLUN"



Başarılı operasyonlar yürüten komutanları ve kahraman askerleri tebrik eden Kaymak, terör örgütü mensuplarına seslenerek bu ülkenin topraklarının herkese yeteceğini, yaşamak istiyorlarsa gelip adalete teslim olmalarını aksi takdirde hepsinin ölüp gideceğini söyledi.



Silahlı İHA'larla operasyonların anında yapılacağına dikkati çeken Kaymak, şu bilgileri verdi:



"Geçen seneki başarımızın sırrı İHA'lar görüyordu ve uçaklar gelip operasyon yapıyordu. İHA'larla uçak arasında zaman bir saati geçiyordu. Ama bu sene bölgemizde silahlı İHA'lar göreve başladı. Şu an Tunceli semalarında onlar geziyorlar. Teröristleri gördüğü anda hiç uçak çağırmadan anında bombayı başlarına indirecek. O yönüyle de şu anda daha güçlüyüz, daha kararlı ve inançlıyız. Bundan dolayıda hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Bu İHA'ları çok istiyorduk. Hamdolsun şu an Tunceli semalarında göreve başlaması bizim için ayrı bir mutluluk vesilesi. Ordumuz, askerimiz daha kararlı bir şekilde operasyonlarına devam edecektir."