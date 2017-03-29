Tunceli'de silahlı İHA'lar teröristlere göz açtırmayacak

Milli Savunma Bakanlığınca gönderilen silahlı İHA'lar, Tunceli semalarında 24 saat kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti yürüterek teröristlere adım attırmayacak.

Tunceli Valisi Osman Kaymak, yaptığı açıklamada, kentte terörle mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini söyledi.



Terör örgütünün eylemlerine başlamasının ardından Tunceli'de tüm güvenlik birimlerinin terörle mücadele için omuz omuza görev yaptığını belirten Kaymak, özellikle 2016 yılının son aylarında bu konuda çok büyük başarılar elde ettiklerini dile getirdi.



OPERASYONLARDAKİ BAŞARININ SIRRI



Bölgede kararlı bir şekilde devam eden ve başarıyla sonuçlanan operasyonlarda kesintisiz gözetleme ve keşif faaliyeti yürüten insansız hava araçlarının (İHA) katkısını anlatan Kaymak, şöyle konuştu:



"Geçen yıl yapılan operasyonların sırrı, bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti yürüten İHA önce teröristleri tespit ediyordu arkasından uçak çağırıyorduk ve 70-80'e yakın terörist bu şekilde etkisiz hale getirilmişti. Tabii arkasından JÖH timleri, komando birlikleri bölgede operasyon yaparak diğer temizleme harekatını yapıyorlardı. Bizim bu operasyonlarımız kış mevsiminde de devam etti. Kış mevsiminde 2-3 metre kara rağmen askerimiz dağlarda çadır kurdu, 2-3 metre karın altında operasyon yaptılar ve operasyonlarımız sürdü."



TERÖR ÖRGÜTÜNE ÇAĞRI "TESLİM OLUN"



Kaymak, terör örgütü mensuplarına seslenerek bu ülkenin topraklarının herkese yeteceğini, yaşamak istiyorlarsa gelip adalete teslim olmalarını aksi takdirde hepsinin ölüp gideceğini söyledi.



Silahlı İHA'larla operasyonların anında yapılacağına dikkati çeken Kaymak, şu bilgileri verdi:



"Şu an Tunceli semalarında onlar geziyorlar. Teröristleri gördüğü anda hiç uçak çağırmadan anında bombayı başlarına indirecek. O yönüyle de şu anda daha güçlüyüz, daha kararlı ve inançlıyız. Bundan dolayıda hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Ordumuz, askerimiz daha kararlı bir şekilde operasyonlarına devam edecektir."