Silah arkadaşlarından şehide vefa

Farklı kentlerden bir araya gelen 17 kişi, 23 yıl önce Şırnak'ta birlikte askerlik yaparken teröristlerce şehit edilen Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in Niğde'deki kabrini ve ailesini ziyaret etti.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 1994 yılında vatani görevini yaparken terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Çavuş Aşir Keskin'in silah arkadaşları, şehidin Niğde'deki mezarını ve ailesini ziyaret etti.



Türkiye'nin farklı illerinden toplanarak, beraberlerinde Altunhisar ilçesi Kaymakamı Ercan Kayabaşı ile Yakacak köyüne gelen Keskin'in silah arkadaşları, şehidin kabrini ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim okudu. Burada dua edenlerden bazıları gözyaşlarına hakim olamadı.



Vefakar arkadaşlar, şehidin babası Ahmet ve annesi Cemile Keskin'i de evlerinde ziyaret etti. Oğullarının silah arkadaşlarına sarılan anne ve baba duygulu anlar yaşadı.



Trabzon'dan gelen şehidin arkadaşı Ali Kapucu, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 5. Komando Taburu'nda 1994 yılında Aşir Keskin ile aynı dönem askerlik yaptığını, 17 arkadaşıyla ziyarete geldiklerini söyledi.



"BİR ARAYA GELMEK İÇİN UZUN SENELER UĞRAŞTIK"

Bir araya gelmek için uzun seneler uğraştıklarını ve sonunda başardıklarını belirten Kapucu, şunları kaydetti:



"Kardeşimizi, canımızı, ciğerimizi ziyaret etmek için buraya gelmek istedik. Gelemeyenler yüreklerini bizlerle gönderdi. Tüm silah arkadaşlarımın adına selam getirdik, yürek getirdik, sevda getirdik. Hem vatan sevdası hem bayrak sevdası getirdik, gördüğünüz gibi arkadaş sevdası getirdik. Aşir'imin annesine, babasına evlat olmaya geldik. Bizi de birer çocuğu sayarsa buradan çok mutlu ayrılacağız inşallah. Allah vatan, bayrak, din, iman, insanlar için şehit olanlara gani gani rahmet eylesin. Biz bu yaşta yine şehit olamaya hazırız."



Şehit arkadaşları ile aynı tastan çorba içtiklerini, aynı ekmeği paylaştıklarını dile getiren Kapucu, "İki sevinci birden yaşıyoruz. Biz şu anda 23 senelik bir zaman geri gittik. Aşir'imiz de yüreğimizde o günü yaşıyoruz şimdi. İnşallah bir sene sonra Fedai Çakır kardeşimiz için de Bursa’ya ziyarete gideceğiz. Kısmetse Aşir’in annesini, babasını da götüreceğiz. Çünkü aynı anda şehit oldular. Biz, her zaman biriz, her zaman tek yüreğiz. Biz, Türkiyeyiz." diye konuştu.



Şehidin Babası Ahmet Keskin de Aşir'in arkadaşlarının ziyarete gelmesinden duyduğu mutluluğu, "Aynı evladım gelmiş gibi oldum. Sağ olsunlar çok memnun ettiler beni. Vatan vazifesi hepimizin borcu." sözleriyle dile getirdi.



Şehidin Annesi Cemile Keskin de oğlu Aşir'in adeta arkadaşlarıyla geldiğini hissettiğini belirterek, "Vatan sağ olsun, sizler sağ olun. Allah sizlere göstermesin, hepinizin ayaklarına sağlık. Geldiğiniz için Allah sizden razı olsun. Sanki Aşir'im içinizde geldi. Çok sağ olun, var olun." ifadelerini kullandı.



Aşir Keskin'in silah arkadaşlarının ziyaretinde bulunan Altunhisar Kaymakamı Kayabaşı da şehit ailesinin her zaman yanında olduklarını belirtti.



Kayabaşı, "Her biri Türkiye'nin farklı noktalarından gelmiş ama tek bir gaye var, aradan yıllar geçse de silah arkadaşlarını, kardeşlerini unutmamışlar. Ailesinin acısını dindirmek, 'Bir evladını vatana verdin ama yüzlerce evlat kazandın' hissiyatını vermek için bugün buraya gelmişler." diye konuştu.