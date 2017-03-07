'Sıkmayana ben sıkarım'

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında görevli 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada tutuksuz erler savunma yapıyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya'daki 2. Ordu ve 7. Ana Jet Üs komutanlıklarında görevli 28'i tutuklu 76 sanığın yargılandığı davada tutuksuz erler savunma yapıyor.



Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesince Yakınca Spor Salonu'nda görülen duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, tutuksuz yargılanan er Muhlis T, savunma yaptı.



Muhlis T, savunmasında, askerliğini yapmak için Malatya'ya geldiğini, okuma ve yazmasının olmadığını söyledi.



Darbenin ne olduğunu da bilmediğini ileri süren Muhlis T, koğuşta uyuduğu sırada uyandırıldığını sonra aşağıya indiklerini ve kendilerine bu sırada komutanlarının "çabuk, çabuk" diye söylemlerde bulunduğunu ifade etti.



Muhlis T, arkadaşlarıyla aşağıya indiklerini aktararak, "Aşağıya indikten sonra arkadaşlar 'Kemal yüzbaşının emri olduğunu ve silah almamız gerektiğini' söyledi. Hatta tatbikat yapıldığını da söylediler. Bunu Kemal Yüzbaşı’dan duymadım. Arkadaşlarla nizamiyeye gittik, karanlıktı. Cahil oluğum için rütbeleri de bilmiyorum. Nizamiyeye gittikten sonra Kemal Yüzbaşı 'mevzi alın tatbikat var' şeklinde sözler söyledi." dedi.



Sabah 08.00 sıralarına kadar mevzi alarak beklediklerini belirten Muhlis T, şöyle devam etti:



"O sırada yine Kemal Yüzbaşı 'hiç kimse içeriye girmeyecek, polisler dahil kimse içeriye girmeyecek, girene sıkın' şeklinde emir verdi. Hatta 'sıkmayana ben sıkarım' şeklinde sözler de söyledi. Ben bu sırada havaya 2 el ateş ettim. Sonra da sürünerek yavaş yavaş oradan ağaçlık kısma doğru kaçtım. Önce yemekhaneye sonra koğuşa gittim daha sonra da teslim oldum. Nizamiyedeyken bize ateş ediliyordu. Kimseyi hedef almadım. Nizamiye civarındayken arkadaşımız er Abdi Yıldız ateş sonucu yaralandı. Ne şekilde yaralandığını bilmiyorum, sonradan yaralandığını öğrendim. Yine, Kemal Yüzbaşı, 'Komutanımızı almaya gelmişler, biz de komutanımızı vermeyeceğiz, gerekirse çarpışacağız' dedi."