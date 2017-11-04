Sıkıştıkları yerler artık sınırlar

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Sıkıştıkları yerler artık sınırlar. Nasıl bir mücadele yaptığımızı ve bu mücadelenin sonunda ne olacağını bilen anlayışla bir stratejiyi ortaya koyuyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ortahisar ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi'nde Yol-İş Sendikası tarafından yaptırılan Yol-İş Holiday Trabzon Otel’in açılışındaki konuşmasında, bir dakikalarını dahi boş geçirmediklerini, kendilerine verilen emaneti layıkıyla temsil edebilmek için ellerinden gelen bütün gayreti ortaya koymaya çalıştıklarını belirtti.



İki gün önce 8 şehit haberiyle büyük bir üzüntü yaşadıklarını anlatan Soylu, "Allah şehitlerimizden razı olsun" ifadesini kullandı.



Büyük bir mücadele verdiklerine işaret eden Soylu, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu mücadelede çok üstün bir noktaya geldiğimizi söylemek isterim. Sıkıştıkları yerler artık sınırlar. Biraz önce de yine Bestler Dereler'de 4 teröristi daha bizim evlatlarımız etkisiz hale getirdiler. Nasıl bir mücadele yaptığımızı, hangi tedbirleri aldığımızı ve bu mücadelenin sonunda ne olacağını bilen anlayışla bir stratejiyi ortaya koyuyoruz. Evet, orada 8 evladımız şehit oldu ama hiç durmadık. 24 saat geçmeden 55 teröristin gereğini, bu ülkenin nasıl güçlü ve kudretli bir ülke olduğunu, bize parmak sallayanlara nasıl haddini bildireceğimizi bir şekilde ortaya koyduk."



"MÜSAADE ETMEYECEĞİMİZİ BÜTÜN DÜNYA BİLECEK"



Bakan Soylu, üzerlerinde bir vazife daha bulunduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Ülke içerisindeki bu gücümüzü ve kudretimizi sınırlarımızın ötesindeki kamplara taşımak mecburiyetimiz söz konusudur. Yani orada hemen Toklu karakolunun olduğu yerin çapraz 2, 2.5 kilometre ötesinde Hakurk kampı var. 2.5 kilometre hemen sağ tarafında Kanireş kampı var, hemen orada Ari kampı var. Orada onlar beslenecekler, biz onlara müsamaha göstereceğiz. Böyle bir şey söz konusu değil. Bilmenizi istiyorum ki bundan sonraki hedeflerimiz açık ve nettir ve buraya ait de bir meşruiyetimiz söz konusudur. Dünyada hangi ülke olursa olsun ve ne şekilde olursa olsun çıkarabilecekleri hiçbir ses bizim umurumuzda değildir."



Bu kamplara işaret eden Soylu, "İlla orada beslenecekler, semirilecekler içeriye giremeyecekler ama sınırlarımıza taciz ortaya koyabilmek, bizi rahatsız edebilmek için gayret sarfedecekler. Bunlara müsaade etmeyeceğimizi bütün dünya bilecek ve öğrenecek. Bu açıdan adım adım bunu sürdürüyor ve götürüyoruz. Yaklaşık 1 yıldır bin 650 sığınaklarını ve barınaklarını tarumar ettik. Şimdi sonbahar operasyonlarına başlıyoruz. Bilesiniz ki onlara kış üslenmesi yaptırmamak için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyacağız." dedi.



