Sıkıntılarımızı var bir an evvel bertaraf etmemiz lazım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Hep beraber kucaklaşacağız, derdimizi, heyecanımızı anlatacağız. Sorunlarımız, sıkıntılarımız var, bir an evvel bertaraf etmemiz lazım." dedi.



Recep Altepe'nin istifasıyla boşalan başkanlığa Büyükşehir Belediye Meclisinde dün yapılan oylamayla seçilen Aktaş, sabah namazını Emir Sultan Camisi'nde kılıp, vatandaşlarla bir araya geldi.



Aktaş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Bursa'yı daha ileriye taşımak, sorunları minimize etmek ve sıfırlamak için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi.



Bursa'nın özel bir şehir olduğunu, bu kente hizmet etmenin kendisine büyük onur yaşattığını ifade eden Aktaş, çok çalışmaya ve hesap kitap yapmaya ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.



İlerleyen günlerde Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde tebrikleri kabul edeceklerini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:



"Hep beraber kucaklaşacağız, derdimizi heyecanımızı anlatacağız. Sorunlarımız, sıkıntılarımız var, bir an evvel bertaraf etmemiz lazım. Bursa Türkiye ortalamasının üzerinde büyüyen bir şehir. 2 milyon 915 bin nüfusa hitap eden ticaret, turizm, kültür şehri. Bursa'da Allah vergisi bir sürü özellik var. Bunları üst noktalara taşımak için planlamaları iyi yapmak lazım. Sistem meselesi bu. Sistem oturtup, bunun sağlıklı şekilde çalışmasını sağlayacağız. Biz sabahları İnegöl'de bereket sofraları yapardık. Sabah namazı, cuma buluşmaları, farklı zaman dilimindeki buluşmalarla derdimizi, heyecanımızı her ortamda dile getireceğiz. Sorunların bertarafı için ekibimizin gerekirse revizyonlarla hızlı şekilde devam etmesi gerekiyor. Bunun planlamasını yapacağız."



Aktaş, Hakkari'deki terör saldırısını da kınayarak, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, daha sonra Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerini ziyaret etti.