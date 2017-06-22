Siirt'te yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine saldırı: Bir şehit

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK'lı teröristlerin yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine yönelik saldırısında bir güvenlik korucusu şehit oldu.

Siirt'in Eruh ilçesinde yol kontrolü yapan güvenlik güçlerine PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu.



Alınan bilgiye göre, Eruh-Çizmeli-Bilgili-Doğanca-Okçular yolunda, terör örgütü PKK mensupları, yol emniyetini sağlayan karma time Bilgili köyü istikametinden uzun namlulu silahlarla saldırdı.



Açılan ilk ateşte başından isabet alan bir güvenlik korucusu olay yerinde şehit düştü.



Güvenlik güçlerince anında saldırıya karşılık verilmesiyle çıkan çatışmanın ardından kaçan terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon sürüyor.

Bilgili köyünde sokağa çıkma yasağı



Saldırının gerçekleştiği Bilgili köyü mülki sınırlarının tamamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Eruh Kaymakamlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Söz konusu terör eylemini yapan bölücü örgüt mensuplarının Bilgili köyü sınırları içerisinde olabileceğinden, yapılacak operasyonların sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve sivil vatandaşlarımızın zarar görmemesi için Eruh Kaymakamlığımızca Bilgili köyü mülki sınırlarının tamamını kapsayacak şekilde 22 Haziran tarihi saat 01.00'den 23 Haziran tarihi saat 01.00'e kadar önleyici bir tedbir olarak sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir."