Siirt'te terör operasyonu

Siirt'in Eruh ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı çıkarılan 49 kişiden HDP ve DBP'li yöneticilerin de arasında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen terör operasyonunda HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 33 kişi yakalandı.



Eruh Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de aralarında bulunduğu 33 kişi gözaltına alındı.



Firari 16 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.



Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.