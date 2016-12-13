Siirt'te terör operasyonu

Siirt'te terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesini engellemek için dün başlatılan operasyonda ortaya çıkarılan sığınaklarda, 5 el yapımı patlayıcı ile patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Eruh ilçesine bağlı Akmeşe bölgesi kırsalında terör örgütü PKK mensuplarının kış üslenmesini engellemek amacıyla 3. Komando Tugay Komutanlığı unsurlarınca dün "Şehit Piyade Uzman Çavuş Nuh Kürşat Temizyürek Operasyonu" başlatıldı.



Güvenlik güçlerince yapılan çalışmada 10 farklı koordinatta bulunduğu tespit edilen sığınaklar ortaya çıkarılırken, sığınaklarda 15 kilogram amonyum nitrat, 5 el yapımı patlayıcı, 2 büyük pil bloğu, 2 tonluk plastik boş su deposu, 3 akü, 15 metre kablo, 2 hücum yeleği, 26 büyük pil ve çok sayıda yaşam malzemesi ile M.S.K'ye ait açık lise kimliği ele geçirildi.



Ele geçirilen patlayıcı ve yaşam malzemeleri, 3. Komando Tugay Komutanlığı Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timi tarafından olay yerinde imha edildi.

Kaynak: AA