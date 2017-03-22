Siirt'te terör operasyonu: 7 gözaltı

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde devlet yapılanmasına yönelik 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 kişi gözaltına alındı.

Siirt'in Pervari ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde devlet yapılanmasına yönelik Beğendik beldesi HDP İlçe Teşkilatı ve belediye binasının da bulunduğu 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 7 kişi gözaltına alındı



Valilikten yapılan açıklamada, Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Pervari ilçesinde PKK/KCK bölücü terör örgütünün sözde devlet yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.



Aralarında Pervari ilçesinin Beğendik beldesi HDP İlçe Teşkilatı ve belediye binasının da bulunduğu 16 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, binalarda arama yapıldığı, aramada çok miktarda dijital veri ve örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.



Açıklamada, 7 şüphelinin gözaltına alındığı, 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.