Siirt'te sabah namazı buluşmaları

Siirt'te sabah namazı buluşması düzenlendi.

İl Müftülüğünce organize edilen sabah namazı buluşması, Diyanet İşleri Başkanlığı Cami Hizmetleri Daire Başkanı Selahaddin Çelebi, Siirt İl Müftüsü Faruk Arvas ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ensar Camisi'nde gerçekleştirildi.



Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve İmam Ramazan Toprak tarafından Türkçe, Arapça ve Kürtçe okunan ilahinin ardından sabah namazı kılındı.



Daire Başkanı Çelebi yaptığı açıklamada, çocukların camiye gelmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.



Camiler ve Din Görevlileri Haftasının konusunun 2011 yılında cami ve çocuk olduğunu kaydeden Çelebi, şöyle konuştu:



"2011 yılında ülke genelinde camilerimizde çocuklarımıza yönelik mekanlar oluşturmaya başladık. Bugün İl Müftülüğümüzün Ensar Camisi'nde gerçekleştirmiş olduğu cami ve çocuk buluşması için Siirt'teyiz. Çocuklarımızın manevi bir atmosferde, cami adabıyla ibadet ederek yetişmesi son derece önemlidir. Peygamber Efendimiz, bir hadisi şerifinde, Allah'a ibadet ederek yetişen gençlerin, Allah’ın özel ikramına mazhar olacaklarını bize haber vermektedir. Onun için biz de ülke genelinde tüm camilerde cami ve çocuk buluşması düzenliyoruz."



Müftü Arvas da “Camiye namaza gel, puanları topla, bisikleti kazan" projesini hayata geçirdiklerini hatırlatarak "Bugün o projemizi noktalayarak programa katılan öğrencilerimize ödüllerini vereceğiz. Bu güzel etkinliğin bütün camilerimizde, bölgemizde ve bütün ülkeye yayılmasını temenni ediyorum. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı camiyle buluşturmak çok önemli bir hizmettir." ifadelerini kullandı.



Namazın ardından kurulan sofrada vatandaşlara kahvaltı ikramı yapıldı.