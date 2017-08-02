Siirt'te PKK'ya operasyon: 39 kişi yakalandı

Siirt merkezli 7 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 39 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde kent merkezi, Pervari ve Baykan ilçelerinin yanı sıra 7 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyonda "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütüne yardım ve yataklık" yapmak suçlarından 39 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.



Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.