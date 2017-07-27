Siirt'te PKK'lı terörist ölü ele geçirildi

Pervari ilçesi kırsalında PKK'lı teröristin cesedi bulundu, 4 el bombası ve mühimmat ele geçirildi.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" sürüyor.



3. Komando Tugay Komutanlığı, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Tugay Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile güvenlik korucularının katılımıyla, zorlu koşullarda yürütülen operasyonda güvenlik güçlerince arama çalışması yapıldı.



Aramalarda bir PKK'lı teröristin cesedi bulundu, 2 çanta içinde 4 el bombası, uyku tulumu, 2 resim, panço, 2 kalaşnikof şarjörü, RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği kutusu ele geçirildi.



Operasyon devam ediyor.



OPERASYONDA BİR ASKER VE BİR KORUCU YARALANDI



Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda bir asker ve bir güvenlik korucusu yaralandı.



Güvenlik güçlerince terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi amacıyla Pervari ilçesine bağlı Yazlıca (Herekol) Dağı bölgesinde başlatılan "Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker-01 Operasyonu" sürüyor.



Hava destekli devam eden operasyonda, Ayvatepe mevkisinde teröristlerin açtığı ateş sonucu bir uzman çavuş ve bir güvenlik korucusu yaralandı.



Yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.



VALİ ATİK'TEN YARALILARA ZİYARET



Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile yaralıları hastanede ziyaret etti.



Yaralıların durumuyla ilgili Başhekim Muzaffer Aslan'dan bilgi alan Atik, daha sonra yaralıların yanına giderek kendilerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.



Atik, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için operasyonun sürdüğünü kaydetti.